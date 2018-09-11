Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ разработал законопроект о введении "механизма самоограничения" для граждан, не способных контролировать свою страсть к азартным играм. Игрок сможет сам ходатайствовать у организаторов о запрете на его участие в азартных играх либо об ограничении максимальной суммы сделанных им ставок.

Пакет соответствующих поправок в закон о государственном регулировании азартных игр за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева направлен на согласование ведомств.

Согласно пакету поправок, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагается запретить прием ставок от граждан, которые сами ходатайствуют о постоянном или временном запрете на их участие в азартных играх. Также запрещается прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, при соответствующем заявлении их опекуна.

После подачи заявления гражданином (или опекуном) организаторы азартных игр должны в течении одного дня передать это ходатайство в саморегулируемую организацию (СРО). Порядок ведения перечня лиц, имеющих пристрастие к азартным играм, определяется СРО. Лицо, признавшее себя игроманом и включенное в перечень вправе попросить об исключении из списка не ранее чем через год.

Максимальная сумма ставок

Также Минфин предлагает ввести механизм ограничения приема ставок по сумме. Гражданин, имеющий пристрастие к азартным играм может попросить об установлении для него максимальной суммы сделанных ставок. При достижении этой суммы ставки принимать запрещено. Организатор азартных игр вправе пересмотреть установленные участником азартных игр максимальные суммы его ставок также не ранее чем через год.

В планах Минфина - ввести ограничение по проигрышу. В случае, если гражданин не предоставил ходатайство об установлении для него максимальной суммы ставок, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать от него ставки при достижении установленного предельного размера проигрыша. Размер проигрыша предлагается в сумме, равной одному МРОТ в месяц.

В пояснительной записке к законопроекту Минфин отмечает, что динамичное развитие рынка интерактивных (online) азартных игр в интернете, рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор, их распространенность и доступность способствуют увеличению числа лиц, имеющих патологическое влечение к азартным играм (игромания).

"Игромания (лудомания), являясь заболеванием, признанным во всех медицинских системах мира, относится к группе психических расстройств, представляя собой болезненное патологическое состояние, характеризуемое быстротой развития и скорым наступлением неконтролируемой зависимости в психологическом плане от азартных игр, ведет к утрате значимости социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, представляя угрозу для определенной части населения страны трудоспособного возраста, а также членов их семей", - говорится в документе.