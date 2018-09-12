22% россиян назвали план пенсионной реформы самым запоминающимся событием августа

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин считает самыми запоминающимися событиями последних четырех недель дискуссию вокруг пенсионной реформы и митинги против повышения пенсионного возраста, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в среду в "Интерфакс".

22% респондентов сказали социологам, что за последние четыре недели им больше всего запомнились события, связанные с обсуждением пенсионной реформы, и митинги против повышения пенсионного возраста. 10% опрошенных сообщили, что им больше всего запомнились их личные события. Среди наиболее запоминающихся событий респонденты также отметили санкции США и встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами других стран.

Опрос был проведен с 23 по 30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.