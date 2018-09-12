Суд Петербурга оштрафовал не сообщившего в полицию об экстремистских группах в WhatsApp

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Баходира Мадрахимова, который не сообщил сотрудникам правоохранительных органов о группах в WhatsApp, где велась вербовка в террористы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в среду, Мадрахимов в указанных группах не состоял, однако был осведомлен об их создании и содержании, но не рассказал о них в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении.

Мадрахимову было предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Фигурант вину признал, суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Как сообщалось, в конце августа суд Санкт-Петербурга вынес приговоры в отношении создателя и участника чата в мессенджере WhatsApp, в котором велась вербовка в террористы. Суд приговорил к шести годам колонии общего режима Азизбека Рустамова, который, как полагает следствие, в ноябре 2015 года создал в WhatsApp группу для совершения преступлений, связанных с террористической деятельностью.

Рустамов включил в группу несколько участников и занимался их идеологической обработкой, убеждая их в правильности деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГИЛ) и необходимости совершения терактов и участии в незаконных военных формированиях.

Суд также оштрафовал на 70 тысяч рублей Искандера Нурбаева, который был участником созданного Рустамовым чата и еще одного чата, который был организован Уулой Ойбеком. Нурбаев обвинялся в том, что не сообщил о совершении преступления. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Еще один участник указанных чатов - Шухрат Сатымбаев ранее был оштрафован на 50 тысяч рублей.

В отношении Ойбека приговор пока не вынесен.