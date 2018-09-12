Мобильные телефоны для передачи заключенным закатывали в банки на заводе в Марий Эл

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Йошкар-Олы внесла представление в адрес руководства мясокомбината "Звениговский", сотрудники которого участвовали в доставке запрещенных предметов в исправительную колонию, сообщается на сайте прокуратуры республики в среду.

Установлено, что в конце августа работники одной из колоний Марий Эл при досмотре передачи осужденному вскрыли банки с тушенкой, где, помимо мяса, обнаружили гаджеты и комплектующие к ним. В частности, в консервах находились четыре сотовых телефона, пять зарядных устройств, несколько сим-карт, USB-модем, а также наушники, шнуры и переходники.

"Жестяные банки, ставшие контейнерами для передачи запрещенных предметов в режимное учреждение, изготовлены в ООО "Мясокомбинат "Звениговский" и закатаны заводским способом. Закатку консервных банок с нестандартным содержимым осуществили штатные работники предприятия", - говорится в сообщении.

Спецпрокурор Йошкар-Олы направил в адрес директора мясокомбината представление, которое находится на рассмотрении. Также сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками предприятия и разъяснили им меры административной ответственности за соучастие в передаче запрещенных предметов в исправительную колонию.