Прокуратура нашла ржавые инструменты в медкабинете и насекомых в пищеблоке СИЗО Норильска

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности прокурора города Норильска провел проверку и выявил нарушения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО-4 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Установлено наличие в стоматологическом кабинете медицинских инструментов со следами ржавчины явно не пригодных для оказания медицинской помощи, обнаружены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. В пищеблоке учреждения ненадлежащим образом осуществлялась санитарная обработка оборудования, допущено наличие насекомых", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у арестованных выявлены предметы, которые им запрещено хранить и иметь при себе.

Возбуждены административные дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ). В адрес начальника СИЗО-4 внесено представление.