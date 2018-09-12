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Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дронов

В законопроекте, в частности, вводится понятие внешнего пилота

Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дронов
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает за нарушение правил использования воздушного пространства при пользовании беспилотниками применять меры, аналогичные тем, что распространяются на членов лётных экипажей пилотируемых воздушных судов.

Кроме того, предлагается существенно увеличить размер штрафов за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания - пересчитать их в том числе с учётом инфляции за период 2007-го по 2016-й годы.

Соответствующий проект закона размещен в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Поводы для инициативы

Разработчики проекта закона отмечают, что "существующие административные штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания несоизмеримы с последствиями, наступающими вследствие указанных нарушений".

"Только более суровыми административными наказаниями может быть достигнут необходимый эффект", говорится в пояснительный записке. Кроме того, авторы ссылаются на зарубежный опыт, который показывает, что "усиление ответственности за административные правонарушения на транспорте приводит к снижению числа нарушителей и следовательно минимизирует риски возникновения инцидентов, происшествий и катастроф в сфере транспорта".

В пояснительной записке приводятся данные информационно-аналитической системы безопасности полётов Ространснадзора с 2015 по 2017 годы, согласно которым зафиксировано 1 324 нарушения правил использования воздушного пространства. Кроме того, в документе отмечается, что в 2016 году произошло резкое увеличение количества нарушений, совершенных внешними пилотами, управляющими беспилотными воздушными судами. Приводятся данные статистики по авиационным событиям с участием беспилотников: в 2015 году - четыре, в 2016 году - 19, в 2017 году - 50. Таким образом, с 2015 года по 2017 год число "авиационных событий" с участием беспилотников выросло в 12,5 раз.

В связи с этим проектом закона предусматривается внесение изменений в КоАП РФ, которые позволят применять к "внешним пилотам", осуществляющим управление беспилотниками, меры, аналогичные применяемым к членам лётных экипажей пилотируемых воздушных судов.

Штрафы за нарушения при управлении дронами

Так, управление воздушным судном внешним пилотом, не имеющим при себе документов, наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей, говорится в проекте закона.

Кроме того, законопроект предусматривает значительное (до десяти раз) увеличение штрафов нарушение федеральных правил использования воздушного пространства.

Подобное повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей (в настоящее время - от двух до пяти тысяч рублей); на должностных лиц - от 100 до 150 тысяч рублей (действует - от 25 до 30 тысяч рублей); на юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (соответствует действующим положениям).

Также проект закона предлагает за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, взимать административный штраф. С граждан предлагается взимать штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей (действует - от трех до пяти тысяч рублей); с должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей (действует - от 30 до 50 тысяч рублей); с юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей или административное постановление деятельности на срок до 90 суток (соответствует действующим положениям).

Штрафы за нарушения на воде

На высоком уровне сохраняется аварийность на водном транспорте, говорится также в проекте закона. В 2017 году на водном транспорте произошло 89 аварий, 2016 году - 88. В 84 % случаев причиной аварии продолжает оставаться так называемый "человеческий фактор", отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим в десять раз предлагается увеличить штрафы за нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков. После принятия законопроекта он будет составлять от пяти до десяти тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до одного года.

При этом предлагается ввести административное наказание за повторное в течение года совершение такого правонарушения - штраф от 10 до 20 тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.

За превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков предлагается также незначительно повысить штраф - наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до тысячи рублей (в настоящее время от 300 до 500 рублей), или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев, либо может быть вынесено предупреждение.

В десять раз предлагается повысить штраф за управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим техосмотр, либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания - он будет составлять от пяти до десяти тысяч рублей.

За управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления, повлечет штраф от 10 до 15 тысяч рублей (действует от одной до двух тысяч рублей).

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, повлечет штраф от 15 до 20 тысяч рублей (действует - от двух до трех тысяч рублей).

В целом проект закона предусматривает увеличение штрафов за совершение правонарушений на транспорте для граждан в размере, не превышающем 50 тысяч рублей, для должностных лиц - 150 тысяч рублей.

Авторы считают, что принятие проекта закона послужит препятствием для совершения противоправных действий.

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Теги: Госдума

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