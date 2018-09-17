Путин лишил автоинспекторов права снимать с машин номера

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин официально запретил сотрудникам Госавтоинспекции снимать регистрационные номера с автомобилей.

Текст соответствующего указа размещен на официальном портале правовой информации в понедельник. В документе указано, что он вступает в силу со дня подписания - 15 сентября.

Указом запрещается снимать с автомобилей номера в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

За ГИБДД сохраняется право "запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством (...) до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством".