На съемках сериала "Смерш" в Ярославской области актер погиб при репетиции драки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Ярославской области допрашивают членов съемочной группы, в том числе актера Алексея Макарова, в рамках расследования гибели их коллеги в ходе съемок фильма о войне, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По факту смерти мужчины на сьемках телесериала "Смерш" возбуждено уголовное дело. 14 сентября на съемках фильма в городе Тутаеве 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе Макаров, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти пострадавшего.

Имени погибшего и статью УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, в ведомстве не уточнили.

"Смерш" - сокращение от "Смерть шпионам!" - службы контрразведки в военные годы в СССР.