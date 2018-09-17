В Екатеринбурге госпитализированный с урока школьник умер в больнице

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводит проверку в связи со смертью ученика пятого класса гимназии №47, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, в понедельник во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. По словам мальчика, у него сильно болела голова. Учительница в сопровождении других учеников отправила ребенка в медпункт, где медработник вызвал скорую.

Мальчика доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался, говорится в сообщении.

По имеющейся информации, семья положительная, ребенок учился на "отлично".

По предварительным данным, в понедельник занятий физической культуры в классе, в котором обучался гимназист, не было.

Сотрудники прокуратуры опрашивают педагогов и медработников. Будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь ребенку. Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что, по их данным, мальчик скончался, не доехав до больницы. По факту случившегося организована доследственная проверка.

"По предварительным данным, мальчик, придя утром на учебу, на самочувствие не жаловался", - говорится в сообщении.

Точная причина смерти ребёнка будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.