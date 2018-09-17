Оппозиционеру Мохнаткину запретили в течение 2,5 лет посещать публичные мероприятия

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Плесецкий районный суд Архангельской области назначил правозащитнику Сергею Мохнаткину два с половиной года административного надзора. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник его официальный представитель и общественный защитник Андрей Креков.

По словам Крекова, после освобождения из колонии, которое намечено на начало декабря, Мохнаткину будет запрещено посещать общественные мероприятия в течение указанного срока. Также он должен будет четыре раза в месяц отмечаться у полицейского участкового.

Защита Мохнаткина намерена обжаловать решение суда.

Как сообщалось, в 2014 году Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве.

В 2016 году ему добавили наказание в виде 11 месяцев в колонии за оскорбление представителя власти.

В марте 2017 года правозащитника признали виновным в дезорганизации деятельности колонии и приговорили еще к 2 годам, с учетом двух ранее вынесенных приговоров - к 2,5 годам колонии строгого режима.

В 2010 году он также привлекался к уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Он был осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но был помилован указом президента.

Мохнаткин отбывает наказание в колонии на территории Архангельской области.