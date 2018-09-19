Экс-глава Росприроднадзора Сидоров назначен вице-президентом группы "Новый поток"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава Росприроднадзора Артём Сидоров назначен вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, говорится в сообщении группы.

В "Новом потоке" Сидоров, в том числе, будет заниматься вопросами контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях группы, контроля выбросов, стоков, а также реализацией программ по утилизации промышленных отходов, по модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

Кроме того, к сфере ответственности нового вице-президента будет относиться взаимодействие предприятий группы компаний с федеральными и региональными органами власти по вопросам природоохранной деятельности.

Должность главы Росприроднадзора Сидоров занимал с 2015 года по август 2018 года. До этого с 2010 года он возглавлял Минприроды республики Татарстан.