РФ за два года заключила более 20 оружейных контрактов со странами Африки южнее Сахары

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия за два года подписала более 20 новых экспортных оружейных контрактов со странами Африки, расположенными южнее Сахары, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Только за последние два года мы подписали с ними более 20 контрактных документов. По нашим оценкам, региональный рынок вооружения и военной техники в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивую тенденцию к расширению", - заявил Михеев, чьи слова "Интерфаксу" привели в пресс-службе компании.

По его словам, странам региона предлагается комплексное сотрудничество. "Мы предлагаем своим партнерам не только поставки финальных изделий, но и необходимое логистическое сопровождение на протяжении всего их жизненного цикла, обучение специалистов и создание базы для ремонта и технического обслуживания продукции. Кроме того, с некоторыми странами обсуждаем возможность организации лицензионного производства российских вооружения и военной техники на их территории", - заявил Михеев.

По данным компании, спрос на оружие в странах Африки южнее Сахары поддерживается рядом объективных факторов, среди них распространение международного терроризма, исламского радикализма, сохраняющаяся угроза морского пиратства.

"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на Международной конференции и выставке вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил Africa Aerospace & Defence. На стенде компании представлено более 280 образцов продукции военного назначения, произведенных предприятиями российского оборонного комплекса.

"Ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд сухопутных войск, в частности, бронетранспортерам БТР-80А, БТР-82А и специальной полицейской машине "Тигр". Из представленных средств ПВО в африканских странах отмечается высокий спрос на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также на переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С". Для представителей военно-морских флотов государств региона демонстрируются патрульные катера различного типа", - сообщили в компании.