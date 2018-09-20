Партия сторонников Навального подала в суд на Минюст из-за отказа в регистрации

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия сторонников оппозиционера Алексея Навального "Россия Будущего" обжалует в суде отказ министерства юстиции РФ в ее регистрации, сообщили в юридической службе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в четверг.

"Незаконным решением об отказе в государственной регистрации Партии при создании нарушается право заявителя на объединение, предусмотренное ст. 30 Конституции РФ, а также право заявителя создавать на добровольной основе политические партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические партии либо воздерживаться от вступления в политические партии, право участвовать в деятельности политических партий, предусмотренные ст. 2 Федерального закона от 11.07.2001 No95-ФЗ "О политических партиях", - говорится, в частности, в иске, опубликованном руководителем юрслужбы ФБК Иваном Ждановым.

Заявители подчеркивают, что вывод Минюста "о недостоверности сведений, представленных на государственную регистрацию партии, не основан на законе, поскольку на государственную регистрации партии представлены документы, полностью отражающие фактическую деятельность партии".

Комментариями Минюста РФ "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Сложности с регистрацией

Навальный 27 августа сообщил, что министерство юстиции отказало в регистрации созданной его сторонниками партии "Россия Будущего". Согласно письму ведомства, партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний. Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесенными изменениями.

Оппозиционер с 2014 года пытался зарегистрировать партию с названием "Партия прогресса", в том числе, в последний раз - в январе 2018 года. Между тем 22 февраля его бывший соратник Виталий Серуканов сообщил о подаче в Минюст РФ документов на регистрацию партии с таким же названием. 19 марта в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о регистрации изменений в учредительные документы партии "Гражданская позиция", согласно которым она переименовывается в "Партию прогресса".

В связи с этим Навальному и его сторонникам пришлось выбирать новое название для партии. Учредительный съезд партии под названием "Россия Будущего" состоялся в мае, тогда же в Минюст были поданы документы для регистрации партии.

В июле Минюст приостановил регистрацию партии, указав на несоответствие закону ряда положений устава партии, и потребовал их устранить. В августе сторонники Навального провели повторный съезд, приняли новый устав и вновь подали документы в Минюст.

Сам Навальный заявлял "Интерфаксу", что Минюст требует у партии документы, которые не входят в "исчерпывающий перечь документов, которые нужны для регистрации партии".