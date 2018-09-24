Соратники Навального сообщили о его задержании сразу после выхода из спецприемника

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток административного ареста, на него будет составлен новый протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий, сообщают его соратники.

"Алексей Навальный в ОВД "Даниловский", ему оформляют новое административное дело по части 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу")", - написал в твиттере соратник Навального Леонид Волков.

Алексей Навальный в ОВД "Даниловский", ему оформляют новое административное дело по ст.20.2ч4 КоАП. Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда.

"Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека". — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018

По его словам, новое административное дело связано с митингами 9 сентября, во время которых Навальный отбывал арест за нарушения правил организации акции, состоявшейся в Москве 28 января.

Он отметил, что эта часть статьи 20.2 КоАП РФ ранее в отношении А.Навального не применялась и может быть поводом для возбуждения уголовного дела.

Волков сообщил, что Навальный был задержан на выходе из спецприемника. "Открыли дверь - и тут же провели в автобус", - добавил он.

За нарушение части 4 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 20 суток.

Алексей Навальный с 25 августа отбывал административный арест в 30 суток, назначенный ему за нарушение правил организации протестной акции 28 января в центре Москвы.

9 сентября в России прошли организованные сторонниками Навального не согласованные с властями мероприятия против повышения пенсионного возраста.

В Москве, по данным столичной полиции, в акции приняли участие около 2 тысяч человек. В отношении двух человек, задержанных на акции, были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, в настоящий момент они находятся под арестом.