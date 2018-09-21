Четверо рыбаков пропали в Якутии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Без вести пропали четверо мужчин, уехавших на рыбалку в село Тит-Ары Хангаласского района, тела двоих уже обнаружили, сообщила Служба спасения Якутии.

"20 сентября на пульт дежурного поступило сообщение, что 17 сентября четверо мужчин уехали на моторной лодке в село Тит-Ары Хангаласского района на рыбалку, обещали вернуться на следующий вечер, но пропали без вести", - говорится в сообщении.

В тот же день были обнаружены два тела мужчин 1977 г.р. и 1982 г.р. в спасательных жилетах. Водолазы Службы спасения Якутии продолжают работы по поиску оставшихся двух пропавших рыбаков. Используется современное оборудование (ГБО - гидролокатор бокового обзора).