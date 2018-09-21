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Более 10 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов утром в пятницу на перегоне "Слюдянка-2-Ангасолка" Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в Слюдянском районе Иркутской области, сообщило Главное управление МЧС по региону.

"Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба ВСЖД уточняет, что с рельсов сошли 12 вагонов.

"Угрозы экологической ситуации нет. Ожидаются задержки пассажирских поездов. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия", - сказано в пресс-релизе компании.

По данным ВСЖД, сход произошел в 9:43 местного времени.

По информации МЧС, состав перевозил различные грузы и направлялся в сторону Иркутска.

На место выехали два восстановительных поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС по региону.

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Теги: Иркутская область, Трассиб
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