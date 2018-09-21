Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях из-за схода вагонов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту схода с рельсов 12 вагонов грузового поезда утром в пятницу на перегоне Слюдянка 2 - Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"Движение приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Сотрудники следственного управления на месте выясняют причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 4:43 по Москве с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда, следовавшего в восточном направлении. Погибших и пострадавших нет.

На фотографиях очевидцев, имеющихся в распоряжении "Интерфакса", видно, что с рельсов сошли порожние полувагоны и платформы с контейнерами, повреждены опоры контактной сети, нарушен габарит второго пути.

По информации пресс-службы ВСЖД, ожидаются задержки пассажирских поездов: №2 Москва - Владивосток, №208 Новокузнецк - Владивосток, №306 Иркутск - Улан-Батор. Задержки прогнозируются на время от 90 до 110 минут.