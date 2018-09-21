Координатор штаба Навального в Самаре оштрафован на 150 тыс. руб. за участие в шествии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Самары назначил административное наказание координатору самарского штаба оппозиционера Алексея Навального Егору Алашееву, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник штаба в пятницу.

По его словам, суд вменил Алашееву часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичной акции) за протестное шествие 9 сентября в Самаре и оштрафовал активиста на 150 тыс. рублей.

Собеседник агентства также сообщил, что Октябрьский райсуд оштрафовал на 20 тыс. рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления об его проведении) активистку штаба Марину Евдокимову.

Сотрудник штаба уточнил, что оба решения суд вынес вечером 20 сентября.

Ранее со ссылкой на экс-главу самарского штаба оппозиционера Екатерину Герасимову сообщалось, что 20 сентября полиция задержала Алашеева для составления протокола. В тот же день была задержана Евдокимова.

9 сентября сторонники Навального провели в центре Самары протестное шествие, не согласованное с властями. Акция прошла без задержаний. По оценке полиции, на шествие пришли около 500 человек.