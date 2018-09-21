На Сахалине в партиях красной икры весом 3,5 тонны обнаружены стафилококк и плесень

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Плесень, золотистый стафилококк и бактерии кишечной палочки выявили специалисты ветеринарной лаборатории в трех крупных партиях лососевой икры на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба территориального управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Помимо обычных бактерий группы кишечных палочек, обнаруженных в трех пробах, в одном случае был выявлен стафилококк, а в одной пробе - "довольно редко встречающиеся грибы рода мукор". Предыдущий случай обнаружения мукора в икре был зафиксирован почти пять лет назад, отмечает пресс-служба.

Мукор называют белой плесенью, он опасен человека. Среди наиболее известных заболеваний, провоцируемых плесенью, - мукоромикоз, при котором гриб, попадая в человеческий организм, поражает внутренние органы.