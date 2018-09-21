Подрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестован

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бенефициара строительной компании "Инженерные системы" Сергея Сластихина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сластихина Сергея Владимировича заочно", - сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания обвиняемого на территории РФ.

Сластихину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

По данным ряда СМИ, следствие считает Сластихина причастным к многомиллионным хищениям, связанным со стройками "Роскосмоса", подрядчиком которого являлись "Инженерные системы".

По данным "Спарк-Интерфакс", компания "Инженерные системы", бенефициаром которой является Сластихин, с апреля прошлого года находится на стадии ликвидации.