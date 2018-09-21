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Осужденный на 9 лет экс-сенатор Цыбко в третий раз объявил голодовку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко, отбывающий наказание в исправительной колонии в Кирово-Чепецке, объявил голодовку после перевода в штрафной изолятор, сообщил в пятницу его адвокат Игорь Трунов.

"Цыбко вновь обратился к администрации ИК-11 Кирово-Чепецка с заявлением об отказе от приема пищи после перевода в ШИЗО на пять суток в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием", - пишет Трунов в фейсбуке.

По словам Трунова, "у экс-сенатора в голове опухоль и резко ухудшилось зрение, но с допуском врачей и проведением медобследования медлят, принуждая работать фурнитурщиком в полумраке в подвале".

В связи с этим адвокаты намерены направить жалобу с требованием отменить наложенное на Цыбко взыскание, провести служебную проверку по поводу возможного избиения экс-сенатора, а также отправить его на медобследование и только потом решать вопрос о его трудоустройстве.

"Раннее экс-сенатор выпал из конвойной машины из-за потери сознания и получил ряд травм", - отметил Трунов.

Он уточнил агентству "Интерфакс", что дисциплинарное взыскание на Цыбко было наложено из-за того, что его подзащитного обязали работать в колонии, а он отказался, ссылаясь на плохое самочувствие.

Адвокат также отметил, что это уже третья голодовка, объявляемая Цыбко.

Так, по данным Трунова, в марте этого года экс-сенатор объявлял голодовку в СИЗО Челябинска, чтобы добиться встречи с адвокатом. В сентябре К.Цыбко также объявлял голодовку после перевода в ШИЗО на пять суток в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментариями представителей ФСИН.

3 августа 2017 года Озерский городской суд Челябинской области признал Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

В июне 2018 года Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.

Следствие обвиняло Цыбко в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова, 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области. Кроме того, он обвинялся в получении взяток от Тарасова в общей сумме 17,5 млн рублей.

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Теги: Константин Цыбко

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