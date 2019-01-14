Адвокат осужденного экс-сенатора Цыбко заявил о побоях в кировской колонии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Защита бывшего сенатора от Челябинской области Константина Цыбко, отбывающего наказание в исправительной колонии №11 в Кирово-Чепецке (Кировской область), заявляет о применении насилия к осужденному.

Адвокат Цыбко Анатолий Дмитриев сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник, что факт применения насилия 5 сентября 2018 года вскрылся в конце декабря. Экс-сенатор обжаловал в суде взыскание, наложенное на него осенью прошлого года за незаконное перемещение по территории колонии. В ходе судебного заседания 28 декабря была просмотрена видеозапись, где видно, что 5 сентября один из сотрудников колонии применил насилие к Цыбко.

"(Сотрудник колонии - ИФ) ударил со спины. Было проведено медобследование, которое диагностировало у Цыбко разрыв кисты почки. Связываем это с тем, что сотрудник колонии нанес удар", - сказал адвокат.

По словам защитника, насилие к Цыбко было применено в присутствии еще одного сотрудника колонии.

"Мы написали заявление, чтобы эта видеозапись была предоставлена для обращения в правоохранительные органы, однако судья отказала. Поэтому мы обратились в Кировскую областную прокуратуру с заявлением, в котором просим провести проверку и истребовать видео. Также сообщили о данном факте кировскому уполномоченному по правам человека", - сообщил собеседник агентства.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментарием ФСИН.

Ранее сообщалось, что Цыбко осенью 2018 года объявлял голодовку в колонии в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием.

3 августа 2017 года Озерский городской суд Челябинской области признал Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе. В июне 2018 года Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.