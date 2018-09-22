Движение поездов на Транссибе полностью восстановлено

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В РЖД полностью восстановили движение поездов на Транссибе, прерванное в пятницу сходом вагонов грузового поезда, сообщает пресс-центр Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в субботу.

"В 7:52 местного времени (02:52 мск) движение поездов на участке Слюдянка - Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время диспетчерским аппаратом предпринимаются действия по вводу в нормативный график задержанных поездов.

Ранее сообщалось, что утром 21 сентября на участке Слюдянка - Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход тринадцати вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий происшествия были подняты восстановительные поезда со станций Слюдянка и Иркутск-Сортировочный. В пятницу вечером железнодорожников смогли запустить движение по одному пути. В результате инцидента были задержаны 7 поездов дальнего следования (по данным на вечер пятницы).