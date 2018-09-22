В России

В Магадане задержали мужчину с 10 кг золота в автомобиле

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Магадана задержали подозреваемого в незаконном хранении и перевозке промышленного золота, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В автомобиле, которым управлял злоумышленник, полицейские обнаружили около 10 килограммов промышленного золота, в котором, согласно заключению эксперта, содержится 8541,90 грамма химически чистого золота и 1068,57 грамма химически чистого серебра", - сообщила она в субботу "Интерфаксу".

По предварительным данным, стоимость изъятого из незаконного оборота металла составляет около 23 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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Теги: Магадан
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