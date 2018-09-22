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Умер декан истфака МГУ Иван Тучков

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Декан исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, известный специалист по истории культуры античности, Древнего Рима и итальянского Возрождения профессор Иван Тучков скончался в возрасте 62 лет.

"Коллектив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова с глубоким прискорбием сообщает, что утром 22 сентября 2018 года на 63-м году жизни скоропостижно скончался декан исторического факультета, заведующий кафедрой всеобщей истории искусств доктор искусствоведения, профессор, почетный член Российской академии художеств Иван Тучков", - говорится в сообщении пресс-службы МГУ, распространенном в субботу.

Тучков с 1981 года преподавал на кафедре всеобщей истории искусства, читая общие курсы по искусству Возрождения и искусству Древнего Рима. Затем с 2003 года исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой всеобщей истории искусства, а в 2007 году стал заведующим кафедрой.

В течение нескольких лет Тучков занимал должность заместителя декана исторического факультета по науке. В 2015 году он возглавил исторический факультет, уделяя особое внимание обновлению административной системы, образовательных программ, укреплению учебно-научных контактов исторического и музейного сообществ, включая международное сотрудничество факультета с ведущими университетскими, исследовательскими и музейными центрами России и мира, отметили в пресс-службе.

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Теги: МГУ
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Умер декан истфака МГУ Иван Тучков

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