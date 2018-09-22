В России

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС России в Дагестане выясняют обстоятельства взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, сообщили агентству "Интерфакс" в субботу в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"ЧП произошло на четвертом этаже жилого дома на улице Керимова. В однокомнатной квартире произошел взрыв газа, пострадал один человек. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего доставили в больницу", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, бетонные перекрытия дома не повреждены. На месте ЧП работают 16 человек и четыре единицы техники.

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Теги: Махачкала
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