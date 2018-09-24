"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия после крушения самолета Ил-20 может поставить в Сирию системы ПВО С-300, которые ограничат действия израильской авиации, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ".

"Де-факто воздушное пространство Сирии будет прикрыто не только устаревшими системами ПВО, но и весьма эффективной модификацией "трехсотки", - пишет газета, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

Если С-300 все-таки окажутся в Сирии, то это станет "серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии", сказал источник "Коммерсанта". По его словам, чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеров.

По данным газеты, Россия может перебросить в Сирию батарею С-300.

Ранее о возможной поставке в Сирию С-300 "Интерфаксу" сообщали эксперты.

"Это оборонительные системы. Они будут сдерживающим фактором: не залетай, не совершай акт агрессии - никто по тебе не будет стрелять", - сообщил "Интерфаксу" накануне генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, в прошлом - начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ. По его словам, чтобы подготовить сирийцев для эксплуатации систем С-300, потребуется три месяца.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

В воскресенье Минобороны РФ представило поминутную хронологию катастрофы Ил-20 в Сирии и полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Как сообщал "Интерфакс", в свое время Россия не поставила С-300 Сирии по просьбе Израиля. Между тем в Москве заявляли, что могут вернуться к этому вопросу.

14 апреля начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что после удара западной коалиции по Сирии Россия может рассмотреть вопрос о поставке С-300 Дамаску.

Ранее Ивашов сказал "Интерфаксу", что у России есть возможность поставить Сирии С-300 оперативно - из наличия Вооруженных сил.

Бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев ранее сказал, что сирийским ПВО понадобится до 12 дивизионов С-300 для прикрытия воздушного пространства.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что системы ПВО С-300, которые, возможно, будут поставлены Сирии из России, могут стать целью для израильских военных, если они будут использованы Дамаском против израильских ВВС.

ЗРС С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - система ПВО дальнего действия. Выполняет задачи по прикрытию войсковых группировок и стратегических объектов, стационарных пунктов управления, военных баз, административных центров и объектов промышленности от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку систем С-300 Ирану.

Вооруженные силы России получают более современные системы ПВО дальнего действия - С-400. Кроме того, у российской армии есть модернизированные С-300.

Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии.

Как сообщал в 2011 году "Интерфакс", Сирия купила у России 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". "Панцирь-С" относится к системам ближнего прикрытия. Эти комплексы есть и у российских военных в Сирии.

Как сообщалось, на вооружении сирийской армии есть системы и комплексы ПВО советского производства: С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".