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Под Волгоградом задержали рецидивиста, взявшего в заложники женщину с ребенком

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Неоднократно судимый житель поселка Гумрак Волгоградской области задержан в ходе спецоперации по освобождению женщины и ее малолетнего сына, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель ГУ МВД России по региону Антон Корнаухов.

По его словам, "сообщение о семейном скандале поступило в отдел полиции Дзержинского района Волгограда в субботу вечером. Житель поселка Гумрак выгнал из дома на улицу своих пожилых родителей, а сам закрылся в доме с пришедшими в гости женщиной и ее малолетним ребенком. По имевшимся сведениям, женщина и ребенок были избиты".

"На требования полицейских выпустить мать и мальчика пьяный мужчина отвечал категорическим отказом. Демонстрируя нож, он угрожал применить к ним насилие. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов освободили женщину и ее маленького сына. Злоумышленник - ранее неоднократно судимый волгоградец задержан, несмотря на оказанное сопротивление", - отметил Корнаухов.

Он уточнил, что в настоящее время пострадавшие - жительница города Волжского и ее малолетний ребенок находятся в больнице. У них диагностированы различные травмы. По данному факту проводится проверка.

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Теги: Волгоград, Волгоградская область
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