РФ продвинулась за два года на 28 позиций в мировом рейтинге доступности открытых данных

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия продвинулась за год на 12 позиций, до 13-го места в мировом рейтинге Open Data Barometer, который оценивает, как правительства раскрывают данные в открытом формате и какой это дает социальный и экономический эффект.

Два года назад Россия была в рейтинге, который ежегодно составляет международная некоммерческая организация World Wide Web Foundation, только на 41-й позиции.

Согласно рейтингу, Россия получила на этот раз 51 балл из 100 (на 10 больше, чем по итогам 2016 года), в то время как Канада и Великобритания, занявшие первые две строчки списки - 76.

Рейтинг World Wide Web Foundation учитывает доступность (в машиночитаемом формате) и качество 15 ключевых наборов данных, необходимых для граждан и бизнеса. В России, считают составители рейтинга, бесплатно и онлайн доступно в той или иной степени 13 из этих источников, в том числе на 100 баллов эксперты оценили раскрытие в машиночитаемом виде сведений о госзакупках и госбюджете.

В то же время Россия отстает, согласно рейтингу, в бесплатном раскрытии данных о недвижимости и регистрационных сведений компаний (хотя в целом эти данные доступны), а также в том, что касается социального и экономического эффекта от публикации государственных данных.

Россия вновь заняла в этом году первое место среди стран бывшего СССР, обогнав занимающую 17-18-е место Украину, которая поднялась с прошлогодней 44-й позиции.

Открытые данные - информация, размещаемая в интернете в формате, который позволяет вести ее автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного использования (такой формат называют еще "машиночитаемым"). Открытые данные, как показал опыт США, Великобритании и других стран, позволяют разработчикам создавать новые удобные сервисы в интернете, государству - поддерживать развитие IT-бизнеса и совершенствовать инструменты общественного контроля.

В России работу по направлению открытых данных вел в 2012-2018 годах Совет по открытым данным при правкомиссии по координации деятельности Открытого правительства, который возглавлял Михаил Абызов, занимавший пост министра РФ.

На портале открытых данных РФ органы власти различных уровней опубликовали по состоянию на сентябрь уже более 21 тыс. наборов открытых данных против 14 тыс. в середине прошлого года.