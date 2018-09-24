Три человека погибли в ДТП на мосту в Иркутске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полиция разбирается в обстоятельствах лобового столкновения на мосту в Иркутске, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

Авария произошла в ночь на понедельник на мосту через Иркут.

"В результате аварии автомобилей "Тойота Калдина" и "Тойота Алекс" погибли три человека, виновник, водитель "Калдины" с места сбежал. Впоследствии задержан полицейскими предположительно в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 23-летний водитель "Калдины" не справился с управлением, и его машина врезалась в попутно движущуюся "Тойоту Висту". Удар отбросил "Калдину" на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение - с "Тойотой Алекс".

"27-летний пассажир "Тойоты Алекс" от полученных травм погиб на месте, 35-летний водитель скончался в больнице. Пассажир "Тойоты Калдина" скончался в карете скорой помощи по пути в больницу", - уточняется в сообщении.

В настоящее время задержанный водитель "Калдины" доставлен в медицинское учреждение. Его проверяют на состояние опьянения.