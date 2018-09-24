Второе дело против главы новгородского Роспотребнадзора дополнилось взяткой тахтой

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский, арестованный за получение взятки в виде стоматологических услуг почти на 500 тысяч рублей, дополнительно подозревается в получении взятки мебелью. Об этом сообщает пресс-служба СК в мессенджере "Там-Там" в понедельник.

"Тахту, диван и комод на сумму более 70 тыс. рублей обвиняемый получил за свою подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры, дело возбуждено по статье "Получение должностным лицом взятки в виде имущества в значительном размере".

В настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды взяток чиновника.

Как сообщалось, в июне чиновник был задержан за получение взятки в виде стоматологического лечения на 496 тыс. рублей. Согласно данным следствия, Росоловский в 2018 году получил от директора ООО "Белгранкорм-Великий Новгород" Александра Митрохина взятку в крупном размере за общее покровительство и попустительство.

В отношении Росоловского было возбуждено дело о взяточничестве. В отношении Митрохина возбудили дело по статье "Дача взятки".

Росоловский по решению Новгородского райсуда находится под стражей. Митрохина, полностью признавшего вину, поместили под домашний арест.