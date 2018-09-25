Алтайский полицейский покончил с собой после допроса в СКР

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства смерти оперуполномоченного уголовного розыска МВД, тело которого было найдено в его доме в селе Шипуново (Шипуновский район, Алтайский край), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю.

"Вечером 24 сентября в селе Шипуново в надворной постройке было обнаружено тело оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по Шипуновскому району, предварительно, покончившего жизнь самоубийством. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что уголовных дел в отношении погибшего СУ СКР по Алтайскому краю не расследовало, статуса подозреваемого или обвиняемого по делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел.

Между тем местные СМИ сообщают, что накануне днем погибший полицейский был на допросе в следственном управлении СКР, после чего, вернувшись домой, покончил с собой.