Движение на участке Транссиба в Забайкальском крае остановлено после схода вагонов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Движение на участке Куэнга - Приисковая Транссибирской магистрали в Забайкальском крае приостановлено после схода с рельсов грузовых вагонов.

Согласно сообщению Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД"), инцидент произошел во вторник в 13:24 по Москве. По предварительной информации, с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Нарушен соседний путь.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место схода выехала комиссия ЗабЖД. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД создан оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. Возможны задержки пассажирских поездов, говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что по факту схода вагонов ведомство проводит проверку.