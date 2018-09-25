В X5 заявили, что заподозренный сургутской "Пятерочкой" в краже подросток сам зашел в холодильник

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подросток, который накануне оказался в морозильной камере продуктового магазина в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), пытался убежать через подсобные помещения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе X5 Retail Group, к розничной сети которой относится сургутский магазин.

"Подросток, будучи заподозренным в краже, пытался убежать из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения. Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 секунд, затем она была открыта, и подросток дожидался полиции в зоне разгрузки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после приезда полиции школьника отпустили.

"Все причастные к инциденту сотрудники отстранены от работы", - добавил сотрудник пресс-службы.

В понедельник 24 сентября сургутская телекомпания на своем сайте разместила видеозапись, на которой подросток утверждает, что сотрудникам магазина торговой сети показались подозрительными его действия. После этого его задержали, обыскали и закрыли в морозильной камере. Сколько времени он в ней провел, не уточняется. При этом, как сообщает СМИ, со слов родителей ребенка, полиция не установила факта кражи, а действиями сотрудников магазина заниматься не стала.

Сотрудники СУ СКР по ХМАО и региональной прокуратуры проводят проверку по данному факту.