Глава СКР отстранил подчиненных в регионах за должностные преступления

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин принял ряд жестких административных решений в отношении подчиненных в регионах, в том числе московском, допустивших небрежность в работе, сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Так, Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о гибели ребенка в Пензенской области, чья смерть наступила в результате поджога. Мать мальчика пожаловалась главе СКР на затягивание сроков следствия и необоснованное прекращение уголовного дела.

Кроме того, Бастрыкин поручил отстранить от должности всех причастных к расследованию преступления в Пензенской области и провести в отношении них проверки, а в случае выявления признаков должностных преступлений в их действиях незамедлительно возбудить уголовное дело.

Также к главе СК России обратилась москвичка, дочь которой - федеральная судья в отставке - пропала более двух лет назад. Ознакомившись с материалами уголовного дела, Бастрыкин отметил волокиту и неполноту следствия, подключил к расследованию Главное управление криминалистики. Кроме того, центральному аппарату поручено проверить работу следственного управления по Северному административному округу Москвы.

Кроме этого, сообщает пресс-служба, значительная часть обращений была посвящена уголовным делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Так, Бастрыкин принял меры по делу о смерти в больнице в Адыгее несовершеннолетнего. А супруги, у которых скончалась двухмесячная дочь в Тверской области, долго добивались возбуждения уголовного дела, однако процессуальное решение было принято только после того, как им удалось записаться на личный прием к председателю СК России.

"Александр Бастрыкин еще раз призвал своих подчиненных избавляться от формализма и бездушия при расследовании таких уголовных дел и общении с потерпевшими, а также в ряде случаев поручил своим подчиненным оказать содействие в рамках своих полномочий в решении социальных проблем, с которыми потерпевшим пришлось столкнуться, защищая свое право на установление истины", - отметила Петренко.