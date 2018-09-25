В МЧС РФ сообщили о скором восстановлении его полномочий по надзору в строительстве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме ведется работа по восстановлению надзора МЧС РФ в области строительства, заявил журналистам первый замглавы министерства Александр Чуприян.

"Депутаты готовят целый пакет изменений в действующее законодательство, где нас возвращают на прежние позиции в области надзора в строительстве. Мы полагаем, что надзор будет осуществляться на стадиях выбора участка строительства, проектирования здания, ведения работ и ввода объекта в эксплуатацию", - сказал Чуприян во время четвертого Объединенного научно-технического совета России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Он добавил, что с данной инициативой депутаты выступят в осеннюю сессию. Представитель МЧС не исключил, что в связи с этим изменения могут вступить в силу в ближайшее время.

"В свое время самое мощное лобби в России - строительное, выбило нас из списка участников надзора в области строительства. Прошло десять лет, и мы сейчас это возвращаем", - отметил Чуприян.