Инаугурацию главы Новокузнецка перенесли на неопределенный срок

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Запланированная на 27 сентября инаугурация главы Новокузнецка Сергея Кузнецова переносится на неопределенный срок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии в среду.

"Так сложились обстоятельства, сейчас нет возможности провести инаугурацию", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это произошло из-за "технических накладок".

Действующий глава Новокузнецка Сергей Кузнецов победил на прошедших 9 сентября выборах мэра, набрав 68,8% голосов.

В 2013 году "единоросс" Кузнецов впервые был избран на пост главы Новокузнецка, тогда за него проголосовали около 86,6% избирателей. До выборов он находился в статусе исполняющего обязанности главы после увольнения Валерия Смолего, который был отправлен в отставку, так как проявил "нерешительность, мягкотелость".