Предприниматели осуждены в Кузбассе за использование рабского труда и пытки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мариинский районный суд Кемеровской области вынес приговор двум предпринимателям - уроженцу Азербайджана и его сожительнице за использование рабского труда, похищение людей и их истязание, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по региону.

"Мужчине назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии общего режима, женщине - три года и три месяца в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2014 году пара, занимавшаяся ремонтно-строительными работами, взяла к себе двух бездомных работников из Мариинского района - мужчину и женщину. Через некоторое время работники решили уйти, однако предприниматели отобрали у них документы и избили.

"Обвиняемый избил женщину руками, а затем лопатой. Запугав людей, они забрали у них документы и заставляли трудиться бесплатно. При этом из продуктов питания потерпевшим на день выдавалась булка хлеба и один раз в неделю - пачка макарон", - говорится в сообщении.

За непослушание потерпевших сажали в подпол и избивали. Женщина трижды пыталась сбежать от мучителей, но все попытки были безуспешны. Осенью 2015 года работники снова попытались сбежать и на несколько дней смогли спрятаться у местной жительницы. Когда "хозяева" их нашли, то в качестве запугивания вывезли в лес, где заставили рыть себе могилы.

О преступлении стало известно в 2016 году, когда женщине все же удалось сбежать.

Подельники - 39-летний мужчина и 34-летняя женщина - были признаны вменяемыми, со следствием они не сотрудничали и вину не признали.