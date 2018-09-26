Пассажира бизнес-класса сняли с рейса Хабаровск - Москва за хулиганство

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские в Хабаровске сняли с рейса Хабаровск - Москва авиадебошира, который оскорблял бортпроводников, сообщает пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте.

"39-летний авиапассажир бизнес-класса вел себя некорректно по отношению к бортпроводнику, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал, выражался грубой нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции доставили дебошира в дежурную часть. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1).