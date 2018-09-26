Сотрудников калужских колонии оштрафовали из-за мышей, моли и плесени

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Нарушения санитарно-гигиенических требований обнаружены в двух колониях в Калужской области, из-за этого двух заместителей начальников этих исправительных учреждений оштрафовали, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В исправительных учреждениях не обрабатывали помещения для уничтожения мышей и мучной моли, а в туалетах и умывальных комнатах не боролись с плесенью и грибком.

"Данные нарушения существенно влияют на охрану здоровья осужденных и создание надлежащих условий для отбывания наказания", - отмечается в сообщении пресс-службы.