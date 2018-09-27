Медведев собрался снизить "правоохранительные риски" для честных бизнесменов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство намерено принимать меры по снижению для добросовестных предпринимателей рисков, связанных с действиями правоохранительных органов, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Планируем мы и существенно снизить риски, связанные с правоохранительными действиями для добросовестных предпринимателей", - сказал Медведев на заседании правительства, которое рассматривает проект "Основных направлений деятельности" до 2024 года.

Медведев также напомнил о принятом решении в течение ближайших шести лет не менять налоговые условия и выстраивать более понятную систему тарифного регулирования.

Он также подчеркнул, что необходимо "как можно скорее завершить реформу контрольно-надзорной деятельности и перейти на риск-ориентированный подход".