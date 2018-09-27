В Казани возбудили дело об избиении мужчиной подростка-инвалида

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Казани выясняет обстоятельства избиения 43-летним мужчиной подростка-аутиста.

В пресс-службе УМВД по Казани "Интерфаксe" сообщили, что 19 сентября в отдел полиции "Московский" обратится 45-летний житель города, который сказал, что неизвестный мужчина избил его 17-летнего сына на улице Декабристов.

"Сотрудники полиции опросили родителей мальчика, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, факт нападения подтвердили прохожие и сотрудники магазина, на глазах которых это произошло", - отметил сотрудник пресс-службы.

Полицейские установили маршрут передвижения нападавшего и его местонахождение. Мужчина сказал полиции, что причиной его действий стал внезапный конфликт.

По словам собеседника агентства, возвращаясь домой из школы на метро, подросток проехал на свою остановку и вышел на другой станции. Что стало причиной конфликта, в полиции пока не уточняют, ссылаясь на выяснение обстоятельств дела.

По факту избиения подростка возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Пострадавший подросток должен будет пройти ряд медицинских экспертиз.

Между тем, как сообщил агентству информированных источник, избитый подросток-инвалид страдает аутизмом.

По данным местных СМИ, нападавший - бывший сотрудник одного из спецподразделений силовых структур, он бил подростка на глазах своего собственного ребенка.