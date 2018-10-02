Буйнакский перевал в Дагестане закрыли в связи с режимом КТО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Власти Дагестана закрыли Буйнакский перевал в связи с действующим режимом контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики во вторник.

"Перекрыто движение на автодороге Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб (Буйнакский перевал), маршрутом для объезда перевала будет служить автомобильная дорога через поселок Талги. Движение будет открыто в скором времени, о чем мы сообщим дополнительно", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, режим КТО был введен 27 сентября на участке территорий Буйнакского и Кумторкалинского регионов республики.

28 сентября в ходе проведения спецоперации силовики уничтожили одного боевика.