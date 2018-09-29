Ветер сорвал кровлю школы в Башкирии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кровля школы в деревне Новый Субай Нуримановского района Башкирии повреждена ветром, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МЧС Башкирии.

"28 сентября в результате порывов ветра повреждена кровля здания школы на площади 100 кв.м. Общая площадь школы 300 кв.м. В этот момент занятия в школе не проводились. Погибших, пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

К 9:00 по Москве восстановительные работы завершены. Они проводились силами подрядной организации ООО "Оникс" совместно с хозяйственными работниками школы.

Чрезвычайное ведомство предупреждает, что на 29 сентября в республике сохраняется неблагоприятный прогноз погоды: порывы ветра будут достигать 23 м/с.