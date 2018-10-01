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Генштаб РФ назвал план осеннего призыва

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Согласно указу президента РФ в ходе начинающегося 1 октября очередного осеннего призыва в армию будут направлены 132,5 тыс. человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 сентября 2018 года №552 призыву на военную службу осенью 2018 года подлежит 132,5 тыс. человек. Это несколько больше, чем было призвано весной этого года - 128 тыс. человек, но меньше, чем осенью прошлого, когда в войска были отправлены 134 тыс. новобранцев", - заявил Е.Бурдинский в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете ВС РФ "Красная звезда".

Как отметил генерал-лейтенант, "при этом призыв будет проводиться во всех 85 субъектах Российской Федерации. Что касается порядка его проведения, то по сравнению с предыдущей призывной кампанией существенных отличий нет".

"Однако определенные особенности все же имеются. Так, в соответствии с действующим законодательством директивой Генерального штаба определен Перечень отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где граждане призываются на военную службу только один раз в год. В связи с этим в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации - Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа, где призыв проходил весной, осенью он проводиться не будет", - уточнил начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

По его словам, нынешней осенью продолжится комплектование научных и спортивных рот.

"Всего за время их (научных рот - ИФ) существования военную службу по призыву в них прошли около 2100 человек, из них 320 назначены на должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского звания лейтенант, 328 уволенных в запас военнослужащих продолжили работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - отметил Е.Бурдинский.

"С момента создания спортивных рот здесь прошли службу около 1,6 тыс. военнослужащих по 44 видам спорта. Среди них - 6 заслуженных мастеров спорта, 125 мастеров спорта международного класса, 885 мастеров спорта, 530 кандидатов в мастера спорта", - добавил он.

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Теги: Минобороны
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