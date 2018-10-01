В Кремле опровергли связь встречи Путина и президента Сербии с напряженностью в регионе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича была запланирована несколько месяцев назад и не связана с ростом напряженности на Балканах, заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что переговоры проводятся в рамках продолжения регулярного рабочего контакта между руководством России и Сербии. "Очень обширные торгово-экономические связи, конечно, растущая напряженность в регионе - все это будет на повестке дня переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что Сербия является партнером России.

Путин 2 октября встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом. "Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику", - сообщала пресс-служба Кремля.

Армия Сербии в субботу была приведена в состояние полной боевой готовности из-за ситуации на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, где 60 косовских спецназовцев вошли на территорию у озера, снабжающего водой ГЭС "Газиводе". При этом, как утверждало сербское министерство полиции, были задержаны сербы, "не совершившие никаких правонарушений".

Позднее сообщалось, что размещение косовского спецназа рядом с озером было связано с визитом главы косовской администрации Хашима Тачи.