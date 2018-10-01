Экс-глава "Эргобанка" получил восемь лет колонии за хищение 760 млн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего председателя правления "Эргобанка" (лишен лицензии в 2016 году) Вячеслава Бармина, признанного виновным в хищении у банка почти 760 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил: признать Бармина виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества путем присвоения) и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласила решение судья Ольга Затомская.

По версии следствия, в конце декабря 2015 года банкир "на основании изготовленных по его поручению сотрудниками указанного банковского учреждения расходных кассовых ордеров получил из хранилища банка денежные средства в долларах США, евро и рублях, всего на сумму, эквивалентную 758,8 млн рублей". Деньги, как утверждает следствие, глава банка присвоил.

Бармина арестовали в зале суда. Его адвокат сообщил журналистам, что будет это решение.

Судья зачитала показания Бармина, который заявлял, что брал деньги на покупку новой недвижимости для банка, чтобы разместить там еще одно отделение. Однако Бармин не предоставил документы, подтверждающие возможность сделки, а также не вернул эти средства, говорится в материалах дела. По данным суда, экс-глава банка получил 1 млн 860 тыс. долларов, 1 млн 938 тыс. евро и 468 млн 769 тыс. рублей по трем расходно-кассовым ордерам. Где находятся оригиналы данных документов, суду неизвестно.

Судья также зачитала показания свидетеля по делу, кассира Валерии Левицкой, которая передала деньги из хранилища Бармину. Она не спрашивала, для чего Бармину необходима такая большая сумма, ведь он был ее начальником. Из показаний кассира следует, что она вывозила деньги в трех валютах из хранилища в специальных тележках.