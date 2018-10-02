Главные новости
КультураУмер Роман КарцевВ миреСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него могла стоять РоссияЭкономикаМинфину предложили ввести минимальную цену на пиво
Срочно 12:55
Нобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптике
В России

Генпрокуратура указала руководству ФСИН на случаи жестокого обращения с заключенными

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ внесла два представления директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко по факту применения сотрудниками службы к заключенным незаконных методов воздействия, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генпрокуратура внесла уже два представления директору ФСИН по факту применения незаконных методов, проверка продолжается", - сказал Куренной во вторник в эфире официального видеосервиса Генпрокуратуры.

По его словам, в настоящий момент в отношении сотрудников ФСИН возбуждено уже 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий.

"Уголовные дела в связи с применением силы и специальных средств по материалам прокурорских проверок возбуждены в отношении сотрудников системы исполнения наказаний республики Коми, Марий Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей", - добавил А. Куренной.

В августе Генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал провести доскональный анализ жалоб на нарушения в системе ФСИН России.

"Требует немедленного вмешательства обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН. Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений. Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно", - сказал Чайка на коллегии ведомства.

"Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц", - подчеркнул он.

По словам генпрокурора необходимо также поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Генпрокуратура РФ, ФСИН

Новости по теме

В России
Осужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонииОсужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонии
Ранее суд сократил ему срок на два месяца, засчитав каждый проведенный в СИЗО день за полтора дня в колонииПодробнее
 Три вице-губернатора Приморья освобождены от должностейТри вице-губернатора Приморья освобождены от должностей
Ирина Мануйлова, Станислав Ершов, Дмитрий Братыненко покинули администрацию региона вслед за врио ТарасенкоПодробнее
 В "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"В "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"
Второй комиссии предстоит установить, где именно произошло воздействиеПодробнее
 Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладовВоронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов
Действующий состав правительства был переназначен на переходный период, но в новый Агибалов уже не попадетПодробнее
Первые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу
Это обеспечило полуостров дополнительными 500 МВт мощностиПодробнее
 Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года
Голикова пояснила, что баллы отменять не будут, поскольку такого понятия нет в законодательствеПодробнее
 Песков удивился признанию экс-главы британской разведки в "содействии" приходу Путина к властиПесков удивился признанию экс-главы британской разведки в "содействии" приходу Путина к власти
По словам бывшего главы МИ-6, решение о том, чтобы Тони Блэр сходил с Путиным в оперу, укрепило позиции последнего перед выборами в 2000 годуПодробнее
 Избитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октябряИзбитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октября
Обнародование видеозаписи, на которой его пытают, привело к арестам 14 сотрудников колонии и проверкам по всей РоссииПодробнее
 Минпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банках
По данным "Ъ", законопроектом предусмотрено разрешение на продажу такой продукции в киосках и ларьках, а также в ночное времяПодробнее
 Положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силуПоложения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силу
Операторов обязали хранить его в течение полугодаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скончался Шарль Азнавур11 фото
01 октября
Скончался Шарль Азнавур
Фотохроника 1 октября6 фото
01 октября
Фотохроника 1 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Роман КарцевВ миреСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него могла стоять РоссияЭкономикаМинфину предложили ввести минимальную цену на пивоЭкономикаВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ миреЖертвами землетрясения в Индонезии стали больше 1200 человекВ РоссииОсужденный Макаров вышел на свободу из Ярославской колонии

10 человек погибли при взрыве в Афганистане

Нобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптике

Награду получили ученые из США, Франции и Канады Подробнее

Ущерб от преступлений в банковской сфере с начала 2018 года составил более 150 млрд рублей

Скончался народный артист Роман Карцев

Скончался народный артист Роман Карцев9 фото

Глава СВР назвал дело Скрипалей грубой провокацией

Написать письмо космонавтам на МКС можно будет на ВДНХ с 4 октября

Украина собралась упростить получение гражданства для воюющих в Донбассе иностранцев

Франция заморозила активы иранского министерства разведки

Команда коммуниста Ищенко подала еще 20 исков о нарушениях на выборах в Приморье

ЕС усилит контроль за движением наличных денег

МЦК будет работать до 2 часов ночи из-за матча ЦСКА-"Реал"

Калининградец, задержанный за избиение ребенка лопатой, признался в убийстве женщины

Буйнакский перевал в Дагестане закрыли в связи с режимом КТО

Экс-ведущий Top Gear поехал в Грузию для съемок программы о Сталине

Умер Роман Карцев

Умер Роман КарцевАртисту было 79 лет, о причине смерти пока не сообщается Подробнее

Минобороны предложило увеличить штраф для призывников за неявку в военкомат

Катер затонул в акватории Сочи при задержании его кораблем береговой охраны

СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Иркутской области

Объявлявшая голодовку экс-директор ульяновской школы станет вице-мэром Димитровграда

Семья убитого тремя дочерьми Хачатуряна потребовала отменить освобождение девушек из СИЗО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');