Генпрокуратура указала руководству ФСИН на случаи жестокого обращения с заключенными

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ внесла два представления директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко по факту применения сотрудниками службы к заключенным незаконных методов воздействия, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генпрокуратура внесла уже два представления директору ФСИН по факту применения незаконных методов, проверка продолжается", - сказал Куренной во вторник в эфире официального видеосервиса Генпрокуратуры.

По его словам, в настоящий момент в отношении сотрудников ФСИН возбуждено уже 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий.

"Уголовные дела в связи с применением силы и специальных средств по материалам прокурорских проверок возбуждены в отношении сотрудников системы исполнения наказаний республики Коми, Марий Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей", - добавил А. Куренной.

В августе Генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал провести доскональный анализ жалоб на нарушения в системе ФСИН России.

"Требует немедленного вмешательства обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН. Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений. Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще. В таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно", - сказал Чайка на коллегии ведомства.

"Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовного дела о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц", - подчеркнул он.

По словам генпрокурора необходимо также поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, вынесших незаконные постановления, и прокуроров, с ними согласившихся.