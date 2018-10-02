Ущерб от преступлений в банковской сфере с начала 2018 года составил более 150 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре считают катастрофическими последствия от преступлений в банковской сфере.

"За первое полугодие 2018 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил 154,7 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год он составил 64 млрд", - заявила старший прокурор Управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Елена Малык.

Прокурор отметила, что за шесть месяцев текущего года было совершено более 18,8 тысяч преступлений в банковской сфере, что на почти 700 больше чем за аналогичный период в прошлом году.

Прокурор пояснила, что рост уголовных дел может быть связан в том числе и с улучшением качества работы по выявлению преступлений данной направленности.

При этом она отметила, что наиболее распространенным видом преступления являются различные формы хищения, в том числе и классическое мошенничество и растрата.

"Достаточно распространено и фальшивомонетничество, довольно большой показатель тех денежных поддельных купюр, которые попадают в легальный оборот", - сказала прокурор.