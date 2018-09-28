Экономика

ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам

В их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер перевода

ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ опубликовал перечень признаков операций, совершенный без согласия клиента банка.

С 27 сентября вступили в силу поправки в закон, обязывающие банки на срок до двух рабочих дней блокировать карты и операции по переводу со счетов клиентов при возникновении подозрений о том, что операция совершена несанкционированно.

Выявлять такие операции банки должны в соответствии с перечнем признаков, который ЦБ обнародовал в пятницу.

Всего таких признака три. Первый - совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак - совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными устройства из базы.

Третий признак - несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.

Замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на прошлой неделе сообщил "Интерфаксу", что внедрение в работу перечня признаков перевода средств без согласия владельца счета не вызовет трудностей у российских банков. По оценке Сычева, в обозначенных ЦБ признаках уже "обобщен опыт кредитных организаций по антифроду".

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Теги: ЦБ РФ

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